İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Haberler
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de iki katlı metruk bir bina çıkan yangında alev alev yandı.

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ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Şişli'de iki katlı metruk bir bina çıkan yangında alev alev yandı. Yangın, 04.30 sıralarında İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak'ta bulunan iki katlı metruk bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, metruk gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tazyikli suyla yapılan müdahale sonrasında yangın söndürülürken itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekonduda hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI
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