İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti - Haberler
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen'nin 2020 yılında ulaştığı 17 milyon yolcu sayısıyla misafirlerine ücretsiz wi-fi hizmeti sunmak için yapmakta olduğu çalışmaları sona erdi.

İSTANBUL (DHA) - Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen'nin 2020 yılında ulaştığı 17 milyon yolcu sayısıyla misafirlerine ücretsiz wi-fi hizmeti sunmak için yapmakta olduğu çalışmaları sona erdi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz internet erişimi tüm misafirlerin kullanımına sunuldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular self check-in kiosk, self bagaj kontuarları ve e-pasaport gibi hizmetleri kullanarak uçuş öncesi işlemlerini kolaylıkla tamamlıyor ve kapılarına ulaşabiliyor. Sabiha Gökçen'de, transit seyahat etmekte olan yolcular da düşünülerek belirlenen 30 dakikalık ücretsiz wi-fi kullanımı için misafirlerin kablosuz internet ağlarını görüntüleyerek SabihaGokcen_WiSpotter ağına bağlanmaları ve bağlantı adımlarını takip etmeleri yeterli.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti

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