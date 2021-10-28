İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti

İSTANBUL (DHA) - Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen'nin 2020 yılında ulaştığı 17 milyon yolcu sayısıyla misafirlerine ücretsiz wi-fi hizmeti sunmak için yapmakta olduğu çalışmaları sona erdi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz internet erişimi tüm misafirlerin kullanımına sunuldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular self check-in kiosk, self bagaj kontuarları ve e-pasaport gibi hizmetleri kullanarak uçuş öncesi işlemlerini kolaylıkla tamamlıyor ve kapılarına ulaşabiliyor. Sabiha Gökçen'de, transit seyahat etmekte olan yolcular da düşünülerek belirlenen 30 dakikalık ücretsiz wi-fi kullanımı için misafirlerin kablosuz internet ağlarını görüntüleyerek SabihaGokcen_WiSpotter ağına bağlanmaları ve bağlantı adımlarını takip etmeleri yeterli.