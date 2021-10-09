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İstanbul Polisi rekor miktarda metamfetamin maddesi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul Polisi rekor miktarda metamfetamin maddesi yakaladı

İstanbul Büyükçekmece'de depo olarak kullanılan bir villaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, 248 kilo metamfetamin maddesi ile birlikte 2 zehir tacirini yakaladı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükçekmece'de depo olarak kullanılan bir villaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, 248 kilo metamfetamin maddesi ile birlikte 2 zehir tacirini yakaladı. Bursa'dan İstanbul'a uzanan operasyonda bu zamana kadar alınmış en yüksek miktarda metamfetamin maddesi ele geçirilmiş oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 Kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddenin İstanbul'dan getirildiğinin anlaşılması üzerine çalışmalar derinleştirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul'daki operasyon için düğmeye bastı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 5 Ekim tarihinde Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir villaya operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda, 248 kilo 920 gram sıvı metamfetamin, 533 kilo 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ve çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheli kişinin tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul Polisi rekor miktarda metamfetamin maddesi yakaladı

İstanbul Polisi rekor miktarda metamfetamin maddesi yakaladı

İstanbul Polisi rekor miktarda metamfetamin maddesi yakaladı

İstanbul Polisi rekor miktarda metamfetamin maddesi yakaladı

İstanbul Polisi rekor miktarda metamfetamin maddesi yakaladı

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