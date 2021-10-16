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İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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