İstanbul Modern Sinema'da "üçlemeler" sinemaseverlerle buluşuyor

İstanbul Modern Sinema'nın hazırladığı çevrimiçi ve ücretsiz programlarına "3x2: Topoğrafya" adlı programla devam ediyor.

Aralık ayına kadar her ay iki üçlemenin gösterileceği 3x2 program dizisinin ilki "Topoğrafya", 25 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden ücretsiz erişime sunuluyor.

Bu ayki üçleme ikilisinin odağında görsel ve öyküsel mekan olarak coğrafya yer alıyor.

Üçlemede, adını taşıdığı köyden alan, İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin 1987-1994 yılları arasında çektiği "Köker", Patricio Guzman'ın 1973'teki darbe sonucunda yaşanan Şili'nin darbeler, katliamlar, acılarla dolu geçmişini ele aldığı "Şili" adlı film, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Programda, Abbas Kiyarüstemi'nin "Köker" üçlemesinde "Arkadaşımın Evi Nerede ?", "Ve Yaşam Sürüyor" ile "Zeytin Ağaçlarının Altında" filmleri yer alırken, Guzman'ın ise "Işığa Özlem", "Sedef Düğme" ve "Rüyaların Dağları" filmleri bulunuyor.