Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 31 kişi yakalandı - Haberler
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Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 31 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 31 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından temin edilen ve usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen 2 lüks otomobile el konulurken, 31 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından temin edilen ve usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen 2 lüks otomobile el konulurken, 31 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobil kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sayesinde araçların sahte belgelerle tescil işlemini gerçekleştirdiği ve piyasaya sürdüğü belirlenen 37 şüphelinin adresi belirlendi.

İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 31'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 75 fişek ve çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen araç satış evrakı ele geçirildi.

Şüpheli görülen 2 lüks otomobile de el konulan operasyonun, Nisan ayında gerçekleştirilen ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 aracın ele geçirildiği operasyonun devamı olduğu bildirildi.

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