Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

istanbul'da polise başvuran çok sayıda mağdur, kendilerini arayan ve belediye başkanı, başkan yardımcısı ya da imar müdürü olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. mağdurlar, arayan kişilere inandıklarını, engellilere tekerlekli sandalye alınması için verilen banka hesaplarına para gönderdiklerini söylediler. mağdurlar suçluların yakalanması için polisten yardım istedi.

22 kişiyi aynı yöntemle dolandırmışlar

6 şüpheli tutuklandı

poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. sezai a., kadir k., hakan p., ümit a., müslüm b. tuncay m. tutuklanarak metris cezaevine gönderildi. diğer şüpheliler hülya c.,yaşar d., barbaros a., berat d., ümit k., isa k. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.