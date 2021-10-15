İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE DHKP/C OPERASYONU

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik başlatılan operasyona çok sayıda ekip katıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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