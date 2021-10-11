Son dakika... Maske tartışmasında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası; 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Üsküdar Kaymakamlığı önünde 25 Şubat 2021'de yer alan şahısların maske takmadığı, polis ekiplerinin 'Maske takın' uyarısı yapması üzerine şüpheli M.K.'nin olaya dahil olduğu anlatıldı. Şüpheli M.K.'nin polislerle münakaşası sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen iddianamede, şüpheli M.K.'nin savcılık ifadesine de yer verildi.

HAKARET ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede şüpheli M.K.'nin "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz şüpheli M.K. önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri