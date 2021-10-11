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Son dakika... Maske tartışmasında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası; 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Maske tartışmasında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası; 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika haberler: ÜSKÜDAR'da 25 Şubat'ta maske takmadığı gerekçesiyle polis ekiplerince ceza kesileceği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheli M.K. (22) hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da 25 Şubat'ta maske takmadığı gerekçesiyle polis ekiplerince ceza kesileceği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheli M.K. (22) hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Üsküdar Kaymakamlığı önünde 25 Şubat 2021'de yer alan şahısların maske takmadığı, polis ekiplerinin 'Maske takın' uyarısı yapması üzerine şüpheli M.K.'nin olaya dahil olduğu anlatıldı. Şüpheli M.K.'nin polislerle münakaşası sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen iddianamede, şüpheli M.K.'nin savcılık ifadesine de yer verildi.

HAKARET ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

M.K.'nin ifadesinde olay tarihinde Üsküdar Kaymakamlığı önünde bulunduğunu, kolluk kuvvetlerinin kendisini çağırdığını, maskesinin takılı olduğunu sadece yanında bulunan kız arkadaşının yüzünü yıkamak için maskesini çıkardığını söylediği hatırlatıldı. Polis ekiplerinin kendisine cezai işlem uygulayacağını söylemesinin ardından etrafta bulunan diğer maskesiz kişileri gösterdiğini ve onlara da ceza kesilmesini istediğini kaydeden M.K.'nin ifadesinde polislerle arasında tartışma çıktığını fakat Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini iddia ettiği belirtildi. İddianamede şüpheli M.K.'nin münakaşa sırasında söylediği sözlerin Cumhurbaşkanı'nı tahkir kastıyla söylediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı'na hitaben alenen hakarette bulunduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede şüpheli M.K.'nin "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz şüpheli M.K. önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul

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Haber: Son dakika... Maske tartışmasında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası; 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haberler
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