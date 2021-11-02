İSTANBUL-MALTEPE'DE ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN - Haberler
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İSTANBUL-MALTEPE'DE ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Mustafa ESEN / İSTANBUL DHAMaltepe'de sabah saatlerinde atık kağıt deposunda yangın çıktı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Mustafa ESEN/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de sabah saatlerinde atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabaha saat 07.00 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan atık kağıt deposunda çıktı. Yaklaşık 500 metrekarelik alanda bulunan atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Büyükbakkalköy, Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Depoyu içerden saran alevler, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-MALTEPE'DE ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

İSTANBUL-MALTEPE'DE ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

İSTANBUL-MALTEPE'DE ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

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