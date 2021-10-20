İSTANBUL-KARTAL'DA ARAÇ İHALELERİNE FESAT KARIŞTIRAN ÇETEYE OPERASYON-1 - Haberler
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İSTANBUL-KARTAL'DA ARAÇ İHALELERİNE FESAT KARIŞTIRAN ÇETEYE OPERASYON-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da araç ihalelerine fesat karıştırarak otopark çetesine operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - KARTAL'da araç ihalelerine fesat karıştırarak otopark çetesine operasyon düzenlendi. Yediemin otoparkındaki baskında 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Artvin'de araç ihalelerinde ihaleye fesat karıştıran 15 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Şube Ekipleri, 6 aylık takibin ardından Kartal'da bulunan Yediemin Otoparkı'na operasyon düzenledi. İcralık araç ihalesine fesat karıştıran otopark çetesi çökertilirken 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

İSTANBUL-KARTAL'DA ARAÇ İHALELERİNE FESAT KARIŞTIRAN ÇETEYE OPERASYON-1

İSTANBUL-KARTAL'DA ARAÇ İHALELERİNE FESAT KARIŞTIRAN ÇETEYE OPERASYON-1

İSTANBUL-KARTAL'DA ARAÇ İHALELERİNE FESAT KARIŞTIRAN ÇETEYE OPERASYON-1

İSTANBUL-KARTAL'DA ARAÇ İHALELERİNE FESAT KARIŞTIRAN ÇETEYE OPERASYON-1
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