İSTANBUL-KARTAL'DA ARAÇ İHALELERİNE FESAT KARIŞTIRAN ÇETEYE OPERASYON-2

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL ve Artvin'de araç ihalelerine fesat karıştıran otopark çetesine operasyon düzenlendi. Kartal'daki yediemin otoparkındaki baskında şebeke lideri M.E., ile 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul ve Artvin'de icralık araçların satışında ihaleye katılmak isteyen kişileri tehdit edip, vazgeçiren ve ihaleye fesat karıştıran şüphelilere baskın düzenlendi.

O adreslerden biri Kartal oldu. Mali Şube ekipleri buradaki Albatros yediemin otoparkında bugün ihale yapılacağı sırada operasyon düzenledi. Otoparkın işletmecisi ve şebeke lideri olduğu tespit edilen M.E., birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 5 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.