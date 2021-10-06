İstanbul Havalimanı'nda yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı - Haberler
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İstanbul Havalimanı'nda yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, savcılıkça salıverildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, savcılıkça salıverildi.

Kazakistan'ın başkenti Bişkek'ten 27 Eylül'de İstanbul'a gelen Tayfun Nuri B.'nin, pasaport kontrolü sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan araması olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli Tayfun Nuri B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Şüphelinin ifadesinde, mühendis olduğunu, Kazakistan'ın Bişkek kentinde firması varken Türk-Kazak İşadamları Derneği üyeliğinin bulunduğunu, bu derneğin FETÖ mensuplarının kontrolünde olması nedeniyle aranmasının olabileceğini düşündüğünü, 2016'dan beri Türkiye'ye gelmediğini ve yargılanmak üzere ülkeye geri döndüğünü söylediği öğrenildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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