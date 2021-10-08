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Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan 3 kurye havalimanında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan 3 kurye havalimanında yakalandı İstanbul Havalimanı'nda yakalanan 2 yolcunun sindirim sisteminden 244 kapsül halinde 2 kilonun üzerinde eroin çıktı.

Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan 3 kurye havalimanında yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda yakalanan 2 yolcunun sindirim sisteminden 244 kapsül halinde 2 kilonun üzerinde eroin çıktı. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalanırken, operasyonun devamında olayla bağlantılı bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 30 Eylül'de, risk analizi çalışmalarıyla İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde hareketlerinden şüphelendikleri iki kişiyi takibe aldı. Narkotik Polisi tarafından takibe alınan şüpheli 2 yolcu durduruldu.

Takipteki şüpheliler polis tarafından diğer yolculardan ayrıldı

İstanbul'a doğu illerinden geldikleri belirlenen R.Y. ve H.F. iki şüpheli diğer yolculardan ayrılarak detaylı kontrol noktasına alındı. Yolcuların bagajlarında ve üstünde herhangi bir yasa dışı suç unsuruna rastlanmadı.

Kontrollere devam eden ekipler, yolcuların karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptadı. Bunun üzerine H.F. ile R.Y., havalimanlarında kullanılan 'yutucu tespit cihazı' ile kontrol edildi. Ardından röntgenleri çekilen yolcuların uyuşturucu kuryesi oldukları ve içlerinde uyuşturucu olan daralı ağırlığı 2 kilo 14 gramı bulan 244 adet kapsülü yuttukları ortaya çıktı. Tıbbi yöntemlerle çıkarılan uyuşturucu kapsüllerine el konulurken, R.Y. ve H.F. adlı 2 uyuşturucu kuryesi gözaltına alındı.

3 şüpheli de tutuklandı

Şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Narkotik Polisi, zanlıların çevresinde geriden hareket eden bir şüpheliyi daha takibe aldı. Bunun üzerine havalimanında operasyon genişletilerek uyuşturucu kapsülleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen E.B. adlı bir kişi daha gözaltına alındı.

Havalimanındaki operasyon kapsamında yakalanan R.Y., H.F. ve E.B. isimli 3 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan 3 kurye havalimanında yakalandı

Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan 3 kurye havalimanında yakalandı

Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan 3 kurye havalimanında yakalandı

Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan 3 kurye havalimanında yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan 3 kurye havalimanında yakalandı - Haberler
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