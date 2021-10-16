İstanbul Havalimanı'nda görme engelliler için seyahat kolaylığı sağlayan uygulama geliştirildi - Haberler
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İstanbul Havalimanı'nda görme engelliler için seyahat kolaylığı sağlayan uygulama geliştirildi

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda görme engelliler için seyahat kolaylığı sağlayan uygulama geliştirildi

İGA geliştirdiği mobil uygulama ile İstanbul Havalimanı'nda, görme engelli yolculara erişilebilir seyahat kolaylığı sağlıyor.

İSTANBUL (AA) - İGA geliştirdiği mobil uygulama ile İstanbul Havalimanı'nda, görme engelli yolculara erişilebilir seyahat kolaylığı sağlıyor.

İGA tarafından hayata geçirilen birbirine tutunan iki elin simgesinden oluşan "İGA yanımda" (İGA CARES) uygulamasıyla erişilebilir bir seyahatin mümkün olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uygulamaya ilişkin detaylara yer verildi.

Sesli adımlarla havalimanında dolaşım imkanı

Mobil uygulamada geliştirilen sesli adımlar özelliğiyle görme engelli misafirlere havalimanında bağımsızca dolaşım imkanı sunulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul Havalimanı'nda erişilebilir bir seyahat mümkün. Havalimanından genel görüntüler ekrana gelir. Mobil uygulamamızda geliştirdiğimiz sesli adımlar özelliğiyle görme engelli misafirlerimize havalimanımızda bağımsızca dolaşım imkanı sunuyoruz.

30'lu yaşlarında görme engelli erkek bir yolcu elinde beyaz bastonuyla havalimanına girer. Telefonlarında sesli asistan özelliği kullanan misafirlerimiz, sesli yönlendirmelerle bağımsız bir şekilde istedikleri yere kolayca ulaşabilirler. Bastonuyla kılavuz çizgileri takip ederek danışmanın önüne gelir. Danışmanın önünde üzerinde Braille ve Latin alfabeleriyle kat hizmetleri bilgilerinin yazılı olduğu panoyu okur.

Kılavuz yolları tarayarak özel hizmet noktası önüne gelir. İstanbul Airport mobil uygulamamızda 'uçuşu takip et' özelliğiyle uçuşunuzla ilgili güncel bilgileri anında bildiri olarak alabilirsiniz. Mobil uygulamamızdaki sesli adımlar harita geliştirmesiyle uçuş kapınızı ya da bir mekanı sorgulayabilir, sesli adımlar yönlendirmelerini erişilebilir rota üzerinde takip ederek engelsiz bir şekilde dolaşım yapabilir, 'Etrafımda ne var' özelliğiyle telefonu tuttuğunuz yönde ne olduğu bilgisini alabilir, bulunduğunuz noktaya en yakın mekanı öğrenebilir, hedefinize bağımsızca varmış olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Keyifli uçuşlar."

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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