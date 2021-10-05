İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI.. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI..

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Enver ALAS -İSTANBUL DHAİstanbul Havalimanı, bugün tarihi günlerinden birini yaşadı.

İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera Enver ALAS -İSTANBUL DHA

İstanbul Havalimanı, bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. Dünyanın en büyük iki uçağını aynı dakikalarda ağırladı. Uçaklardan ilki Mriya adlı An-225 tipi dünyanın en büyük kargo uçağı, diğeri ise dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı süper jumbo jet olan AirbusA380. Kalkış için pist başına gelen Mriya ile iniş için piste teker koymaya hazırlanan Emirates Havayolları'na ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı aynı karede görüntülendi.

İstanbul Havalimanı, aynı dakikalarda iki dev misafirini ağırladı. Havalimanı, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ile dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Mriya'ya aynı anda ev sahipliği yaptı.

DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI

Kazakistan'ın Almatı şehrinden Avusturya'nın Linz şehrine gitmek üzere havalanan An-225, yakıt ikmali için saat 12.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. PCR testi taşıyan ve yaklaşık iki saat havalimanında konaklama yapan uçak, yakıt alıp kalkış için 14.20 sıralarında pist başına geldi. Bu sırada Emirates Havayolları'nın Dubai-İstanbul arasında tarifeli seferlere başlayan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 ise inişe geçti. Her iki dev uçak, aynı karede görüntülendi. A380 inişini tamamlayıp park alanına yanaşırken Mriya da kalkışını tamamlayıp Linz'e uçtu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI..

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI..

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI..

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI..
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü

 Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü

Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI.. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:13:35. #1.17#