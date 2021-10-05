İstanbul Havalimanı'na inen dünyanın en büyük yolcu uçağı için tören düzenlendi

İSTANBUL (AA) - "Dünyanın en büyük yolcu uçağı" olarak tanımlanan Airbus A380 tipi uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

1 Ekim'de İstanbul'a günlük A380 uçuşlarına başlayan Emirates'in 4 ayrı sınıfa sahip olan ikonik çift katlı uçağı bugün ilk kez İstanbul'a geldi. EK123 sefer sayısı ile gerçekleşen özel uçuşa, Uluslararası İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Şeyh Majid Al Mualla ve Ticari Operasyonlar (Körfez, Orta Doğu ve Orta Asya) Kıdemli Başkan Yardımcısı Adil Al Ghaith liderliğindeki bir heyeti katıldı. 14.25'te İstanbul Havalimanı'na inen uçak follow me araçlarıyla karşılanırken, Emirates heyetini İstanbul Havalimanı yetkilileri karşıladı.

Uçağın gelişi dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde tören düzenlendi.

Emirates Ticari Operasyonlar (Körfez, Orta Doğu ve Orta Asya) Kıdemli Başkan Yardımcısı Adil Al Ghaith, törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Emirates için önemine değinen Al Ghaith, "Bugün burada İstanbul'a ticari olarak başlatılan A380 uçuşumuzu kutlamak için bulunmaktan onur duyuyoruz. Emirates, açıldığından beri A380'i bu muhteşem, yeni İstanbul Havalimanı'na getirmeye hevesliydi. A380 ile şu anda hizmet verdiğimiz diğer birçok büyük şehir gibi bu güzel şehirde de, nihayet amiral gemimizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye, Emirates için önemli bir pazar. Kuruluşumuzun ilk yıllarında uçtuğumuz ilk noktalardan biriydi. O zamandan beri, 1987'den bugüne 23 binden fazla uçuşta 6 milyon yolcu taşıdık." diye konuştu.

Al Ghaithn, A380 uçaklarıyla Türkiye'ye sefer başlatmanın Emirates için önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkati çekerek, A380 uçaklarıyla seferlerin düzenlenmesinde emeği bulunan başta Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere herkese teşekkür etti.

"Dünyanın en büyük uçağı olan A380 karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, bölgenin en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey müşteri deneyimiyle dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerine ev sahipliği yapmağı sürdürdüğünü söyledi.

İGA olarak Emirates'in A380 uçaklarıyla sefer başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İnankul, "Dünyanın en büyük uçağı olan A380 karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için güçlerini birleştiren Emirates ve İstanbul Havalimanı bu birliktelikle beraber iki markaya da önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. İstanbul Havalimanı olarak açıldığımızdan 27 Eylül'e kadar geçen süre içerisinde 100 milyon yolcuyu, 700 binin üzerinden uçuşu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. " ifadelerin kullandı.

İnankul, Emirates'in düzenleyeceği seferlerin hayırlı olmasını diledi. Törenin ardından İnankul, Al Ghaith'e İstanbul Havalimanı'nın lale figürlü hava kontrol kulesinin maketini, Al Ghaith ise İnankul'a dünyanın en büyük uçağı çift katlı A380 uçağının maketini hediye etti.

Törenin ardından uçağın için gazetecilere gösterildi.

First Class'ta 14 özel süit bulunuyor

Üç sınıflı A380'i kullanıma sokan Emirates, First Class'ta 14 özel süit, Business Class'ta yatağa dönüşebilen koltukların yer aldığı 76 mini ünite ve Ekonomi Sınıfı'nda ise 429 ekstra mesafeli koltuklarla birlikte toplam 597 koltuk sunuyor.

First Class yolcuları Emirates'in özel süitlerinin ve imza niteliğindeki uçak içi duş Spa'nın keyfini çıkarırken, First ve Business Class yolcuları da üst kattaki Uçak İçi Lounge'da dinlenebiliyor. Tüm sınıflardaki yolcular aileleri ve arkadaşları ile irtibatta kalmak için ücretsiz kablosuz internetten, sektördeki en büyük koltuk arkası ekranlardan ve Emirates'in halihazırda 4500'den fazla kanal içeren ve birden fazla ödüle sahip "ice" uçak içi eğlence hizmetlerinden faydalanabiliyor.