İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 986 uçuşla Avrupa ikincisi oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre geçtiğimiz haftayı kapsayan 27 Eylül-3 Ekim tarihlerini kapsayan dönemde günlük ortalama 986 uçuşla Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), 27 Eylül-3 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık verileri yayınladı. Buna göre Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanları listesine ikinci sıradan girdi. Bahsi geçen tarihlerde İstanbul Havalimanı'ndan günlük ortalama 986 uçuş gerçekleştirildi. Listenin birinci sırasında bin 64 uçuşla Amsterdam bulunurken üçüncü sırada ise 938 seferler Frankfurt yer aldı.

Antalya Havalimanı da Avrupa'da en çok sefer gerçekleştirilen ilk 10 havalimanı listesine girme başarısı gösterdi. Listeye 7'inci sırada konumlanan Antalya Havalimanı'ndan geçtiğimiz hafta ortalama 699 uçuş gerçekleşti. - İSTANBUL

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