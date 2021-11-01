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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) buluşmalarında gazetecilerinin sorularını cevaplayacak.

10.00

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) buluşmalarında gazetecilerinin sorularını cevaplayacak.

13.00

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödül törenine katılacak. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)
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