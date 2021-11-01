İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
10.00-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) buluşmalarında gazetecilerinin sorularını cevaplayacak.
10.00-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) buluşmalarında gazetecilerinin sorularını cevaplayacak.
13.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödül törenine katılacak. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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