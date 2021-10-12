İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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14.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

14.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

13.00

-AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma,  Marmara Üniversitesi İlahiyat Camiinde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında defnedilecek.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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