İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da gece boyunca sis etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece boyunca sis etkili oldu. Kartal'da sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da gece saatleriyle birlikte başlayan ve birçok noktada etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sisten dolayı seyir halinde olan araçlar ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği öğrenildi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

 İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı

İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı

 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergio Perez Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul güne sisle uyandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:02:42. #1.17#