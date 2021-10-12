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İstanbul güne sis ile uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul güne sis ile uyandı Sis İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya devam ediyor Gece saatlerinde İstanbul'un genelinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul güne sis ile uyandı

Sis İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya devam ediyor

İSTANBUL - Gece saatlerinde İstanbul'un genelinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Sis, nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir görünmedi.

Megakentte gece boyunca etkisini gösteren sis, sabah saatlerinde de kendini göstermeye devam etti. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmının görünmediği görüldü.

Sisin İstanbul genelinde gün boyunca etkisini göstermeye devam edeceği öğrenildi.

İstanbul güne sis ile uyandı

İstanbul güne sis ile uyandı

İstanbul güne sis ile uyandı

İstanbul güne sis ile uyandı

İstanbul güne sis ile uyandı

İstanbul güne sis ile uyandı
İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri
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