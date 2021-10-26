ÜMRANİYE'DE SCOOTERLIYI ÖLDÜREN İHMAL; ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ÜMRANİYE'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya(40), İett otobüsünün altında kalarak, yaşamını yitirdi. Kazada kapıyı açan araç sürücüsü Rıza Ö. adliyeye sevk edildi.

Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Rıza Ö. caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. İlknur Akkaya yaşamını yitirken, İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Rıza Ö., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan yaşamını yitiren internet üzerinden satış yapılan bir firmada çalıştığı öğrenildi.