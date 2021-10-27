Fatih'te ters yönde giden scooterlıya 314 lira ceza

"KURALLAR BÖYLEYSE UYGULAYACAĞIZ"

Denetimde durdurulan bir scooter kullanıcısı, "Önceden kaldırımdan gidiyordum. Cezalardan sonra yolun sağından gitmeye başladım. Yapacak bir şey yok. Kuralları böyleyse uygulayacağız. Dikkat ediyoruz ama insanlar ansızın yola çıkabiliyor" dedi.