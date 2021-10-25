Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iki grup arasında sopalı kavga kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iki grup arasında sopalı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iki grup arasında sopalı kavga kamerada

Son dakika gelişmesine göre ESENYURT'ta, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay yerine gelen polis kavgaya karışanları gözaltına alınırken, yaşanan kavga ise cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup ellerinde sopalarla husumetlerinin içeride oturduğu derneğe geldi. Karşı karşıya gelen iki grup arasında kısa sürede kavga çıktı. Çıkan kavgada iki tarafta sopa, tekme, tokatlarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler, polis ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede ayrıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişiler ifadeleri alınmak  üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iki grup arasında sopalı kavga kamerada

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iki grup arasında sopalı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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