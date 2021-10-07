Esenyurt'ta eski sevgilisinin otomobiline boya sökücü döktü

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak isteyen kadın, 2 arkadaşı ile Erhan Pala'nın yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen 3 kişiden biri, Pala'ya ait otomobile boya sökücü dökmeye başladı. Olayın ardından 3 kişi, yürüyerek apartmanın önünden uzaklaştı. Sabah kalktığında aracına gelen Pala, otomobilindeki hasarı gördü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Erhan Pala, bir kişinin aracına kimyasal madde döktüğünü fark etti. Pala, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA