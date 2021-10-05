Esenler'de eşini darbederek rehin alan sanık: Canavarmışım gibi cezalandırılmam istenmiş

ESENLER'de boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darbederek rehin alan, iş arkadaşını da yaraladığı gerekçesiyle 61 yıla kadar hapsi istenen sanık İbrahim Halil Gümüşçü (35), "Ben ateş ettim ama o an ben ben değildim. Öldürme kastım yoktu. İddianamede canavarmışım gibi cezalandırılmam istenmiş. Ben suçtan ve suçludan uzak duran bir insanım. Çok pişmanım. Boşanmam ve psikolojik sıkıntım nedeniyle yaşadığım anlık bir olaydır" dedi. Sanığın eski eşi Yaprak Daşdemir de olay günü darbedildiğini anlatarak, "Şikayetçi değilim. Çünkü dayanamıyorum. İlkinde şikayetçi oldum beni öldürmeye kalktı" diye konuştu. Mahkeme, sanığın davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı konusunda adli tıptan rapor aldırılmasını karar verdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü cezaevinden getiridi. Sanığın eski eşi müşteki Yaprak Daşdemir (27) ve iş arkadaşı Merve Çakar (25) ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanına 'Hakkımda idam kararı mı var?' diye soran sanık İbrahim Halil Gümüşçü'yü başkan söz verilmeden konuşmaması gerektiği konusunda uyardı.

"O AN BEN BEN DEĞİLDİM"

"BEN SUÇTAN VE SUÇLUDAN UZAK DURAN BİR İNSANIM"

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, İLKİNDE ŞİKAYETÇİ OLDUM BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI"

"MERMİ KASIK KEMİĞİME İSABET ETTİ"

Tekrar söz hakkı verilen sanık Gümüşçü, "Namusum, şerefim, inandığım kutsal kitabın üzerine yemin ederim ki ben kimseyi tasarlayarak öldürmeye çalışmadım. Boşanmam ve psikolojik sıkıntım nedeniyle yaşadığım anlık bir olaydır" şeklinde konuştu. Mahkeme, sanığın davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı konusunda adli tıptan rapor aldırılmasını karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri