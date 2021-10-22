İSTANBUL-ERDOĞAN: HİÇBİR DENETİMİN OLMADIĞI SOSYAL MEDYA MECRALARI, DEVLETLERİN MİLLİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDER KONUMA GELMİŞTİR

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi Medya Forumu" açılış törenine video mesajı yolladı. Erdoğan, "Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu başladı. 22-24 Ekim tarihleri arasında "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen forumun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara video mesajla hitap etti. Açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de konuşma yaptı. Foruma, Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye Macaristan'ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC'den önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ve iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 350'nin üzerinde davetli katılıyor.

"CİDDİ TRAVMALAR VE DRAMLAR YAŞANMAKTADIR"

"MEDYA VE İLETİŞİM KONUSUNDA DA KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMELİYİZ"

"İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETMEYİ ARZU EDİYORUZ"

"BU MODERN TRUVA ATLARINA KARŞI TEYAKKUZDA OLMAK ZORUNDAYIZ"

"5. KOL FAALİYETLERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Fahrettin Altun, yabancı güçler tarafından fonlanan, etki ajanlığı amacıyla faaliyette bulunan bu medya kuruluşlarıyla ilgili, tüm tedbirleri almak gerektiğini belirterek, "Bu doğrultuda Yüce Meclisimizin çatısı altında sürdürülen değerli çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyoruz ki, kimsenin 'basın özgürlüğü' kisvesi altında, ülkemizde 5. kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri