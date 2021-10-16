İSTANBUL -ERDOĞAN'DAN MERKEL'E ORTAKÖY TABLOSU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Ortaköy'ün resmedildiği tablo hediye etti.

İki lider, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi. Erdoğan, Merkel'e Rizeli ressam Selahattin Kara'nın yaptığı Ortaköy tablosunu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tablo hakkında da bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri