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İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL El Sanatları Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL El Sanatları Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) bağlı illere ait ve çoğu kadın emeği olan çok sayıda geleneksel el sanatı ürünleri de yer aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul El Sanatları Fuarı başladı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuara 400'ün üzerinde el sanatçısı yer alacak. 6-10 Ekim tarihleri arasında yapılan fuarda KUDAKA da yerini aldı. KUDAKA standında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerine ait çoğu kadınlar tarafından yapılan geleneksel ürünler sergilenecek.

ONLAR SAYESİNDE BÖLGENİN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ TANITACAĞIZ

KUDAKA Uzmanı Sinan Beyazbulut, herkesi fuara davet ederek, Bölgemizden kadınlar ağırlıklı olmak üzere stantlarımızda ağırlıyoruz. Yer konaklama, ulaşım konularında destek sağladık. Kendi el sanatlarını sergileme noktasında imkan tanıyoruz. Burada güzel bir hareketlilik olacak. Onlar sayesinde bölgenin yöresel ürünlerini tanıtıp, satabileceğiz. Bayburt'un ehramı var. Çok sağlıklı bir bez. Klasik ve gelenekseli güncelle birleştirmeye çalışıyoruz. Sanatkarlarımızın yapmaya çalıştığı şey bu. Kehribardan üretilen tesbih ve takılar yapılıyor. Erzincan'dan gelen kadın kooperatifimiz var. Onlarda bakır ağırlıklı olmak üzere ürünlerini buraya getirdiler. Erzurum'dan gelen oltu taşımız var. Erzurum'un meşhur ürünlerinden dedi.

33 TANE TESCİLLİ MOTİFİMİZ VAR

Erzurum'a özgü yöresel el sanatlarını tanıtan Canan Şimşek, Yöreye özgü bezi tanıtmaya geldiğini söyleyen yüzde yüz pamuklu ve yünden bir bez. Karnavas başörtüsü olarak geçen bir bez. 33 Tane tescilli motifimiz var. Eli belinde motifi çok meşhur mesela. Bu başörtü olarak kullanılıyor. Başörtü kenarlarında özellikle su yolu dediğimiz motifler kullanılıyor. Bolluk berekettir dedi.

Kalkınma ajansının desteklerinden bahseden Şimşek, Kalkınma Ajansı teknik destek programıyla bizlerin coğrafi işaret başvurusunda bulunmamıza yardımcı oldu. Buraya gelmemizde de yardımcı oldu. Onların sayesinde biz de burada kendimizi tanıtmış göstermiş oluyoruz. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimiz var. Bayburt'un kehribarı, ehramı, Erzurum'un oltu taşı. Erzincan'ın bakırı. Kadınlara özellikle çok desteği var kalkınma ajansımızın diye konuştu.

Kadama Kadın Kooperatifi olarak kuruluş amaçlarının Erzurum'daki ev kadınlarının yaptıkları işleri ekonomiye çevirmek olduğundan bahseden Serap İstanbulluoğlu, 400-500 kadınımız var. Olabildiğince İstanbul'a getirdik. Onların hayatlarına dokunmak, ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla. Güzel işler yapıldı. Kadınlarımızın yaptığı uyku bebekleri var. Battaniyeler, mutfak takımları, çantalar var. Erzurum'un geleneksel ehramını gençlerimizin kullanabileceği daha modern bir hale dönüştürmeye çalıştım dedi.

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI

İSTANBUL EL SANATLARI FUARI BAŞLADI
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