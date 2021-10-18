İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği belirtilen 2 şüpheli Samsun'da tutuklandı - Haberler
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İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği belirtilen 2 şüpheli Samsun'da tutuklandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği belirtilen 2 şüpheli Samsun'da tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen aracı kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 67,07 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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