İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen bir otomobili Samsun girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 pakette 61,07 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi. Olayla ilgili M.E.K. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bataklık operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan 'Türk Escobar' Nejat Daş savunma yaptı

Bataklık operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunma yaptı

 Ankara-Samsun yolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara-Samsun yolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

 Sultangazi'de 22 yıldır ormanda yaşayan vatandaş: 'İSKİ bana buradan çık diyor'

Sultangazi'de 22 yıldır ormanda yaşayan vatandaş: "İSKİ bana buradan çık diyor"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title