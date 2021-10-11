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İstanbul'dan ailesiyle göç ettiği kırsal mahallede aronya üreticisi oldu

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat
İstanbul'dan ailesiyle göç ettiği kırsal mahallede aronya üreticisi oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir dönüm alanda "süper meyve" olarak bilinen aronya yetiştirmeye başlayan Gönül Saral Durmuş (48), üretimini artırmayı hedefliyor.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir dönüm alanda "süper meyve" olarak bilinen aronya yetiştirmeye başlayan Gönül Saral Durmuş (48), üretimini artırmayı hedefliyor.

Daha önce İstanbul'da ikamet eden Gönül Saral Durmuş, büyük şehrin kalabalığından sıkılarak 2017 yılında eşi Selim Durmuş (53), kızları Armin (9) ve Nihal (7) ile Gönen ilçesinin kırsal Buğdaylı Mahallesi'ne yerleşti.

Tarımla, toprakla uğraşmak için arayışa giren Durmuş, sağlıklı beslenmede tercih edilen meyvelerden aronya ile ilgili araştırmalar yaptı.

Antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronya yetiştirmek için bir dönüm tarla kiralayan Durmuş, çevre il ve ilçelerden gelen siparişleri karşılıyor. Kadın girişimci, ürünü ihraç etmeyi de hedefliyor.

Üretim alanını 20 dönüme çıkarmak istiyor

Gönül Saral Durmuş, AA muhabirine, aronyanın sağlıklı beslenmek için tüketilen besinlerden olduğunu söyledi.

Durmuş, kızının altın künyesini satarak fidan alıp bu işe girdiğini anlattı.

Aronya üretimiyle ilgili bilgi veren Durmuş, "Üretimimiz tamamen organik. Tarlada çıkan otlara bile ilaç atmıyoruz, elimizle koparıyoruz. Şu an 1 dönümlük alana ektim, daha ilk senem. Normalde meyve vermemesi gerekiyordu ama meyvelerim çok güzel yetişti. İlk yılımda çok güzel ürün aldım. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse bunun daha fazlasını alacağım." ifadelerini kullandı.

Doğal solucan gübresi kullandığını dile getiren Durmuş, bireysel olarak gelen siparişlerin yanı sıra bazı firmaların da kurutup yurt dışına satmak için aronya aldığını dile getirdi.

Durmuş, "Hedefim, yerimi daha da çok büyütüp yurt dışına ihraç etmek. Nasip olursa 20 dönümlük bir araziye de ekmeyi planlıyorum." dedi.

Armin Durmuş da aronya fidanlarını kimseden yardım almadan annesi ve kardeşiyle diktiklerini ifade etti.

Gönen'i İstanbul'dan daha çok sevdiğini dile getiren Armin, "Günlerimiz çok eğlenceli geçiyor. Anneme yardımcı olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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