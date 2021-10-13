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İstanbul'daki "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda hareketli anlar yaşandı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
İstanbul'daki

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" sırasında Avcılar ve Beyoğlu'nda hareketli anlar yaşandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" sırasında Avcılar ve Beyoğlu'nda hareketli anlar yaşandı.

Polis ekipleri, Avcılar, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada saat 19.00'dan itibaren "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında Avcılar'da Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla denetim noktasından kaçarken polislere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralanırken, diğer polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düştü. Kovalamaca sonucu şüpheli, Denizköşkler Mahallesi'nde yakalandı.

Yaralı polis memuru, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksiciye hakaret eden kadına cezai işlem

Öte yandan, uygulama kapsamında Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktasında polis ekiplerinin durdurup inceleme yaptığı taksinin sürücüsüne, oradan otomobille geçen bir kadın sözlü hakarette bulundu.

Polis ekiplerinin arkasından koşarak durdurdukları otomobilden indirilen kadın, daha önce taksicilerle yaşadığı sorun nedeniyle hakaret ettiğini söyledi.

Kadına, Kabahatler Kanunu'na muhalefet ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmamaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Yeditepe Huzur Uygulaması

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı, polis helikopterinin de destek verdiği uygulama sırasında ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yaparken, şüpheli gördükleri araçları aradı.

Asayiş uygulaması, saat 21.00'de sona erdi.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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