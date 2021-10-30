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İstanbul'daki otogarda kaçak 410 cep telefonu ele geçirildi

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
İstanbul'daki otogarda kaçak 410 cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yurda kaçak sokulan 410 cep telefonuna el koydu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yurda kaçak sokulan 410 cep telefonuna el koydu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün otogarda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak 410 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili M.R.E. ve S.G. gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapıldı.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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