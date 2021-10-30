KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Jandarma'dan sahte içki operasyonu

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik Küçükçekmece'de belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Baskında 2 iki kişi yakalanırken binlerce litre sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla, piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik Küçükçekmece'de belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Baskında; litre metil alkol, litre etil alkol, adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirildi. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahte alkol imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde; R.Ü. ve E.H. isimli şüphelilerin temin ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri takibe alan Jandarma ekipleri, söz konusu sahte alkolün Küçükçekmece'de bulunan bir depoda üretildiğini tespit etti.

Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

Söz konusu depoya baskın düzenleyen ekipler; 3000 litre metil alkol, 12.000 litre etil alkol, 10.000 adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirdi. Depoyu adeta bir alkol fabrikasına dönüştüren şüpheli R.Ü. ve E.H. yakalandı. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, yakalanan 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.