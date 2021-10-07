İstanbul'daki iki köprü "Serebral Palsi" farkındalığı için yeşil renkle aydınlatıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.
"Dünya Serebral Palsi Günü" kapsamında hastalığın bilinirliğini artırmak için çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi olan yeşil renkle ışıklandırıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri