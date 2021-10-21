İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İş vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri kadınları Şişli ve Beşiktaş'ta günübirlik kiralanan evlerde fuhuş yaptırmaya zorladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "insan ticareti" konusuyla ilgili çalışma kapsamında, suç örgütüne yönelik 6 ay süreyle fiziki ve teknik takip yapıldı.

Suç örgütünün, çoğunluğu iş vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları, mağduriyetlerinden yararlanıp tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak Şişli ve Beşiktaş'ta günübirlik kiralanan evlerde tuttukları ve fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 11 Ekim'de kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında biri Kenya, 8'i Özbekistan uyruklu 9 kadın da kurtarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 bin 300 prezervatif, 14 cep telefonu, Türk lirası ve döviz olmak üzere bir miktar para, 3 defter ve pasaport ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler "insan ticareti" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılırken, örgüt elebaşı İ.Y., örgüt yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N. tutuklandı.