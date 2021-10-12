İstanbul'daki AVM'lerde yankesicilik yapan şüpheli yakalandı

Bakırköy'de polise başvurarak yardım isteyen yabancı uyruklu Ramn O.N.(37) alışveriş yaparken bir kişinin içinde 20 bin dolar değerinde altın ziynet eşyası, 2 bin dolar para, evinin tapusu, otomobilinin anahtarı olan çantasının çalındığını söyledi. Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olaylarda ise Irak uyruklu Rand Karem F.'nin 500 dolar, 900 lirası, ile mağdur Nigorakhon K.(47)'in 1000 lirası çalındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI