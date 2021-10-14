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İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 405 şüpheli yakalandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 405 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 210 noktada 2 bin 5 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1945 personelin katılımıyla 21.00-00.00 arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 135 bin 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile yoklama kaçağı 292 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 796 fişek, 5 kilo 650 gram uyuşturucu madde, 103 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 710 lira ele geçirildi.

174 bin 793 lira para cezası uygulandı

Uygulamada 1146 umuma açık yer denetlenirken, 19 kişiye idari işlem yapıldı, 21 bin 549 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 22 bin 763 araç ve 947 motosiklet kontrol edildi. 928 araç ve motosiklet ile 61 sürücüye işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi, 174 bin 793 lira para cezası uygulandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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