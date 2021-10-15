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İstanbul'da yaşayan Bileciklilerden Başkan Yaman'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İstanbul'da yaşayan Bileciklilerden Başkan Yaman'a ziyaret

İstanbul Bilecikliler Derneği yöneticileri Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bilecikliler Derneği yöneticileri Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul'da yaşayan Bileciklilerin bir çatı altında toplandığı İstanbul Bilecikliler Derneği'nin Başkanı Faruk Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri bir takım ziyaretler için kentte geldi. Bu ziyaretle kapsamında Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret heyet, beldeye yapılan ve yapılacak projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Şahin, ilgi ve desteklerinden dolayı Başkan Yaman'a teşekkür etti. - BİLECİK

İstanbul'da yaşayan Bileciklilerden Başkan Yaman'a ziyaret

İstanbul'da yaşayan Bileciklilerden Başkan Yaman'a ziyaret

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Haber: İstanbul'da yaşayan Bileciklilerden Başkan Yaman'a ziyaret - Haberler
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