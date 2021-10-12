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İstanbul'da yakalanan yabancı suç örgütü üyelerinin sınır dışı işlemleri başlatıldı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
İstanbul'da yakalanan yabancı suç örgütü üyelerinin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İSTANBUL (AA) - Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 7 Ekim itibarıyla yer alan haber ve paylaşımlara işaret edilerek, şöyle denildi:

"Alman medyasında Afganistan uyruklu S.A isimli bir şahsın, Alman polislerini Afganlılar üzerinden tehdit ettiğine dair haberler in bulunduğu, Almanya'daki faaliyetlerinde S.A'nın 30'dan fazla suça karışan 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği, şahsın Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edildiği, şu an Türkiye'de bulunduğu ve sosyal medya hesabında da Türkiye'den paylaşılmış fotoğrafları olduğu, ayrıca S.A'nın sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlarla paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir."

Yapılan detaylı çalışmalarda S.A'nın Bahçelievler'deki bir otelde kaldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonda otel lobisinde toplantı halinde olan S.A ile J.Y, S.V, M.A.D ve O.M'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların devamında, olaya karıştığı tespit edilen H.S adlı yabancı uyruklu kişinin de yakalandığı aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.M'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı, S.A, J.Y, S.V, M.A.D ve H.S isimli yabancı uyruklu kişilerin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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