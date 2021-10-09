İstanbul'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam etti - Haberler
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İstanbul'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam etti

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Genel

İstanbul'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam etti Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılardan sonra İstanbul'da aralıklarla yağan yağmur bugün de şiddetini arttırarak devam etti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam etti

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılardan sonra İstanbul'da aralıklarla yağan yağmur bugün de şiddetini arttırarak devam etti.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur bu sabah da etkisini sürdürdü. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta şiddetini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyelerini kullanırken, tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurun altında ıslandı. Yağmurun bir sürü daha etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam etti

İstanbul'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam etti

İstanbul'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam etti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da yağmur bugün de etkisini göstermeye devam etti
İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri
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