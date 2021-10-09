İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren süren yağmur kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Yağış nedeniyle İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken, otobüs ve metrobüs duraklarında vatandaşların zor anlar yaşadığı gözleniyor.

D-100 kara yolunda Güzelyurt-Haramidere ve Parseller-Gümüşpala mevkileri arasında yağmurun etkisiyle trafik çift yönlü ağır seyrediyor.

TEM otoyolunda Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevki arasında trafik durma noktasına geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Haliç Köprüsü girişinde başlayan trafik yoğunluğu çıkışta normale dönerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik tekrardan yoğunlaşıyor. Haliç Köprüsü'nde çift yönlü trafik yaşanırken, Okmeydanı sonrası Cevizlibağ istikametinde trafik normale dönüyor.

TEM otoyolu-Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Kağıthane girişinde Seyrantepe noktasında normale dönüyor.

Fatih'te Fevzipaşa Caddesi-Vezneciler yönünde de trafik yoğunluğu sürüyor.

Anadolu Yakası'nda da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası yönüne doğru trafik yoğunluğu artmaya başladı.

Bazı noktalarda yaşanan trafik kazalarından ötürü hasarlı kazalar meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 11.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.