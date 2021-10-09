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İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi -İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 53'ü gördü İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur trafiği olumsuz etkiledi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi

-İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 53'ü gördü

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur trafiği olumsuz etkiledi. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluğun yüzde 53'lerde olduğu gözlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmura karşı İstanbulluları uyarmıştı. İstanbul'da yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Ana arterler başta olmak üzere yollarda yoğun trafik olduğu gözlendi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin trafik haritasına göre yoğunluğu yüzde 53'lerde olduğu öğrenildi. Öte yandan E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de yoğunluk nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi.

İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi
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