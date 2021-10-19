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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane Gültepe Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan müstakil bir ev oldu. Adresde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
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