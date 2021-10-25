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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'de helikopter desteğiyle 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, 60 gram kokain, 5 gram esrar, 5gram eroin, 3 gram bonzai, 12gram metamfetamin ve 4 bin 800 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
AA / Kerem Alperen Kaya - Son Dakika Haberleri
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