İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir tır içerisinde gizlenmiş 88 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan bir tırı durdurdu.

Şüphe üzerine durdurulan araçta detaylı arama yapan ekipler, rüzgarlık kısmında gizlenmiş ve nane ile kamufle edilmeye çalışan uyuşturucu dolu paketleri tespit etti.

İstanbul'dan geçerek Avrupa ülkelerine gittiği değerlendirilen tırda toplam 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.