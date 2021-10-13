İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor. İşine yetişmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların duraklarda uzun süre toplu taşıma aracı beklediği görüldü.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) oluşan trafik yoğunluğu TEM Ataşehir ayrımına kadar etkili olurken, FSM'deki yoğunluk nedeniyle Kavacık bağlantısında da uzun araç kuyruğu oluştu.

Köprüde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine doğru ise yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kartal ve Maltepe mevkisinde trafik akıcı seyrederken, İdealtepe, Küçükyalı, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de yoğunluk yaşanıyor.

Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametine doğru oluşan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'ye doğru Kavacık ve Altunizade'de yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'na geçişlerde köprü bağlantı yollarında trafiğin zaman zaman durduğu gözlendi.

FSM'de Avrupa yönüne doğru sağ şeritte meydana gelen araç arızası, trafik yoğunluğunda artışa neden oldu.

Avrupa Yakası D-100 karayolu Cevizlibağ mevkisi Topkapı istikametinde kara yolu ve yan yolda trafikte yoğunluk yaşanırken, Avcılar yönünde trafik akıcı seyrediyor. Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine doğru ise trafik yoğunlaşıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında, TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ise trafik akışı yoğunlaşıyor.

Öte yandan İBB verilerine göre, saat 08.23 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.