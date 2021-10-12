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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

İstanbul'da, bazı bölgelerde sabah saatlerinde oluşan sisin de etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, bazı bölgelerde sabah saatlerinde oluşan sisin de etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor. Bazı bölgelerde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini kısaltması nedeniyle trafik akışı yavaşlıyor.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Levent tarafında etkili olan sis nedeniyle trafik akışında kısa süreli aksaklık yaşandı. Çöken sisin gökdelenlerin üstünü örttüğü görüldü.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü çıkışında, TEM kara yolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yer yer yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu Kartal ve Maltepe'de trafik akıcı seyrederken, Bostancı, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de yoğunluk gözlendi. Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'nda ise sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinde düşüş yaşanıyor.

Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametine doğru etkili olan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru Kavacık ve Altunizade istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.

İBB verilerine göre, saat 09.04 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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